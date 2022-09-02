無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）2日出席在台北世貿ㄧ館舉行的「2022台北3C電腦電玩電器空調影音大展」開幕記者會。（趙雙傑攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前向藍綠對手下戰帖，邀請每周一場政策辯論會，不過民進黨陳時中、國民黨蔣萬安皆稱有同意參加選委會舉辦的辯論會。黃珊珊今天表示，她希望每周針對個別議題辯論，黃更酸對手，希望政策在腦袋裡面，「而不是一些外包、發包過來的政策」，可能沒辦法吸收所以無法辯論。

黃珊珊今天前往世貿一館出席3C電器空調電腦電玩影音大展記者會，她表示，他們在意願調查的是北市選委會的辯論，選委會本來就會辦，但她希望針對每一項政策辯論，每周都可辯論。

黃珊珊指出，昨天三立有來邀請，她也簽了同意書，民視、華視也都有邀請，樂見各個有公信力媒體舉辦辯論，每一周來做針對個別議題辯論，真理越辯越明。

黃珊珊認為，對手勾選辯論會是選委會舉辦的，時間都已經到11月，太晚了，她希望越快越好，自己隨時都準備好。

她呼籲，大家不要再浪費社會成本，每天隔空喊話，先把自己想的東西說清楚，希望這些政策在腦袋裡面，「而不是一些外包、發包過來的政策，可能沒辦法吸收，所以沒辦法辯論。」