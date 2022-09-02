苗栗縣議長鍾東錦2日登記參選苗栗縣長，受到支持者包圍歡迎。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦2日登記參選苗栗縣長，縣長徐耀昌夫人蔡麗卿、以及陳超明夫人吳麗利到場支持。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦2日登記參選苗栗縣長，縣長徐耀昌夫人蔡麗卿到場支持。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦2日登記參選苗栗縣長，縣長徐耀昌夫人蔡麗卿替鍾東錦披上競選彩。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦2日登記參選苗栗縣長，陳超明夫人吳麗利替陳美琦披上競選彩帶。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦2日登記參選苗栗縣長，縣長徐耀昌夫人蔡麗卿、以及陳超明夫人吳麗利到場支持。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦2日登記參選苗栗縣長，親自送交申請登記表。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦2日登記參選苗栗縣長，縣長徐耀昌夫人蔡麗卿、以及陳超明夫人吳麗利到場支持。（謝明俊攝）。

苗栗縣議長鍾東錦2日登記參選苗栗縣長，對於黨紀處分，他表示一定會提訴訟救濟。（謝明俊攝）

不理恐被撤銷黨籍 鍾東錦2日登記參選苗栗縣長

不理恐被撤銷黨籍 鍾東錦2日登記參選苗栗縣長

苗栗縣議長鍾東錦2日上午，在苗栗縣長夫人蔡麗卿及立委陳超明夫人吳麗利，以及近20名縣議員陪同下，正式登記參選苗栗縣長，對於國民黨可能祭出撤銷黨籍等處分時，鍾東錦表示，只要國民黨作出處分，他一定會提出黨員存在訴訟。

鍾東錦在2日上午前往苗栗縣政府中正堂登記參選苗栗縣長，現場從10點多起就湧進來自18鄉鎮市的支持者近200人，將中正堂前廣場擠得水洩不通，其中最為人囑目的，包括蔡麗卿、吳麗利，副議長李文斌、以及近20名縣議員、銅鑼鄉長謝昌年、多個鄉鎮市農會3巨頭、鄉鎮市代表、村里長等，吳麗利並被鍾東錦競選總部列為神秘人物，至吳麗利現身後，現場主持人才公布神秘人物就是吳麗利。

蔡麗卿表示，今天鍾東錦正式登記參選縣長後，不只鍾東錦可能會被開除黨籍，連徐耀昌都可能會被處分，我們都愛國民黨，但是這2年來我們看到國民黨最衰敗的時候，都是鍾東錦勇敢的出錢出力承接黨部，結果中央看不到，地方一派胡言，希望到場全部鄉親全力支持鍾東錦，還他一個公道。吳麗利則代表陳超明前來祝福鍾東錦順利黨選，並肯定鍾東錦作事能力，如果當選苗栗縣長，一定能繼承徐耀昌的政績，造福苗栗鄉親。

鍾東錦接著在妻子陳美琦、蔡麗卿、吳麗利及眾縣議員陪同下，走進中正堂正式送交申請登記表，成為苗栗縣長參選人，全體支持者當場高呼「苗栗願景 程似錦，全力支持鍾東錦。」

鍾東鍾完成登記後，再度走出中正堂向廣場上支持者發表感言，並提出未來施政願景，隨後接受媒體提問對於黨中央可能對他登記參選祭出黨紀處分時表示，藍軍不等於是國民黨，有很多中間偏藍的民眾支持他，如果黨中央作出撤銷黨籍處分時，他一定會提出黨員存在訴訟。