國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天完成登記參選，並在政見發表會選項勾辯論，還放話要陳其邁直球對決；對此，高雄市長陳其邁今天透露，他也是勾辯論，並強調民主選舉，政策辯論是常態，不過目前還是以市政優先。

陳其邁今天上午出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮前，針對媒體詢問柯志恩勾辯論選項是否會接招時表示，自己也是勾辯論，民主選舉，政策的辯論是常態，不過現在還是以市政優先來推動市政，市政的需求、民眾的困難，一刻都不能緩，所以目前還是會以市政優先，加緊建設來全力的衝刺市政建設。

陳其邁表示，橋科的區段徵收工程跟廠商的聯合動土典禮，市府2年拚4年，在橋科緊緊緊加緊的趕工，現在已經進入動土的階段，一方面G市府在區段徵收的工程大概有127億，也配合廠商進駐來建廠，這對於落實未來在南台灣高雄半導體S廊帶的完整產業聚落，非常具有關鍵性的影響。