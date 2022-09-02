陳時中批拆花博爭艷館蓋公園多此一舉 黃珊珊回嗆：對北市建設規劃不熟悉

無黨籍台北市長參選人黃珊珊1日拋出拆除花博爭艷館改建成台北未來館，再建置首都中央公園等4大公園，民進黨台北市長參選人陳時中質疑，這些計畫這幾年都可做，且有「多此一舉」的感覺。黃珊珊今回擊，陳時中可能還沒去看過城市博覽會，也對北市建設規畫不熟悉，目前都在規畫中，將來就會這樣做。

陳時中昨說，這些計畫這幾年大可來做，卻在選舉時才提，顯然是執行力問題，這些計畫如果有的話，可以送到議會裡面去，到選舉的時候才提出來，不曉得裡面有什麼特色，有「多此一舉」的感覺。

黃珊珊2日前往世貿一館出席3C電器空調電腦電玩影音大展記者會，她解釋，拆花博爭豔館是要等南港會議中心蓋好後，台北市會展中心就會搬到南港，花博爭豔館就會拆除，並規畫為未來館。

她大酸，「陳時中可能還沒去看過城市博覽會，也對北市建設規畫不熟悉」，重點在於這些事情都在規畫中，將來就會這樣做。