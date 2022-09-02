無黨籍台北市長參選人黃珊珊1日拋出拆除花博爭艷館改建成台北未來館，再建置首都中央公園等4大公園，民進黨台北市長參選人陳時中質疑，這些計畫這幾年都可做，且有「多此一舉」的感覺。黃珊珊今回擊，陳時中可能還沒去看過城市博覽會，也對北市建設規畫不熟悉，目前都在規畫中，將來就會這樣做。
陳時中昨說，這些計畫這幾年大可來做，卻在選舉時才提，顯然是執行力問題，這些計畫如果有的話，可以送到議會裡面去，到選舉的時候才提出來，不曉得裡面有什麼特色，有「多此一舉」的感覺。
黃珊珊2日前往世貿一館出席3C電器空調電腦電玩影音大展記者會，她解釋，拆花博爭豔館是要等南港會議中心蓋好後，台北市會展中心就會搬到南港，花博爭豔館就會拆除，並規畫為未來館。
她大酸，「陳時中可能還沒去看過城市博覽會，也對北市建設規畫不熟悉」，重點在於這些事情都在規畫中，將來就會這樣做。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。