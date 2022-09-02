澎湖光榮廠完工，水資源循環使用率將大幅提高。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣長賴峰偉啟動光榮水資源回收中心汙水通水試營運按鈕，正式宣告位於老城區邊緣的光榮廠完工後，水資源回收中心建置率將達到80％，澎湖水資源循環使用率將大幅提高，讓澎湖海洋的永續利用再度升級。縣府規劃設置5座水資源回收中心，山水廠200噸、西衛廠800噸、雙湖園廠680噸、光榮廠2300噸，及中衛廠7000噸，預計5年內達成水資源回收中心建置率100％的目標。

賴峰偉表示，建置汙水下水道系統是都市進步指標，澎湖縣政府已經完成山水廠、西衛廠、雙湖園廠，加上光榮廠現階段的1150噸，目前一天可處理2830噸汙水。等中衛廠經費到位後，預計10年內完成馬公都市計劃區汙水下水道系統。

工務處表示，澎湖縣汙水下水道系統建設計畫共分三期三區辦理，「光榮水資源回收中心」屬第一期第一區的核心工程，主要處理馬公市光榮、重光及光明里的家庭汙水，目前日處理量為1150噸（全期為2300噸），接管用戶1078戶。

光榮水資源回收中心工程108年底興工動土，歷經三年工期，今年10月將正式落成啟用，處理後的回收水將灌注至民族路對面的公五、公六公園及媽祖園區供植栽澆灌使用，一部分亦作為廠內用水、消防用水、清洗街道及車輛清洗用水。