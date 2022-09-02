美國政府將限制超微（AMD）和輝達（NVIDIA）部分AI晶片銷往中國大陸，引發市場憂心對台積電(2330)影響。不過，2家美系外資出具最新報告，均認為對台積電短期影響有限，仍看好長期營運成長，均維持「買進」評等、目標價分別為755元及570元不變。

為避免中國大陸將美國先進技術應用於軍事用途，美國政府將限制超微和輝達向中國大陸（包括香港）和俄羅斯出售部分AI晶片，包括輝達的A100和即將推出的H100、DGX，或任何其他包括A100或H100產品、和超微的MI250 AI晶片。

美系外資預估，輝達及超微合計貢獻台積電今明2年營收約13～15％。據輝達公布的數據中心繪圖晶片（GPU）受限影響，美系外資認為輝達業務對台積電影響應更低。而超微與台積電的多數業務與CPU相關，且超微在全球數據中心的GPU市占率不到2％。

儘管最近對數據中心需求的擔憂增加，但美系外資認為輝達新電競顯示晶片在台積電的生產正步入正軌，將支撐台積電第四季營運展望，今年營運目標亦位處正軌。不過，由於消費電子產品需求疲軟，台積電很可能在明年上半年看到客戶訂單調整。

美系外資指出，智慧手機需求尚未出現復甦跡象，全球PC市場仍存在下行空間，但認為台積電在高效運算（HPC）業務長期市占率成長潛力不變。鑒於廣泛的技術產品和客戶群，預期台積電在產業下行周期的稼動率將維持較佳水準，維持「買進」評等、目標價570元。

第二家美系外資亦認為，美國政府新禁令短期對台積電營運沒有影響，預估超微約貢獻台積電10％營收，但來自數據中心GPU的貢獻僅占輝達營收約1％，因此認為美國新禁令對台積電的整體營收可能低於1％。而輝達對台積電營收貢獻估僅約4～6％。

不過，雖然預期台積電營收整體影響短期內可控，但美系外資擔心中國大陸高速運算（HPC）客戶（包括伺服器CPU、AI加速器）的潛在升級，甚至可能擴展到博通（Broadcom）等其他客戶，預估博通對台積電營收貢獻約4～6％。

美系外資預估，台積電目前約11～13％營收來自中國大陸，其中約60％與加密挖礦相關，15～20％為行動裝置，其餘20～25％為伺服器、數據中心、消費性電子等其他產品。整體而言，認為台積電在中國大陸的高速運算營收貢獻，僅占總營收約1～3％。

整體而言，美系外資持續看好台積電，認為較同業更能掌握產業長期結構性成長，尤其在5G、AI、高速運算及電動車等領域。受惠矽含量成長及高速運算需求推動，認為台積電營收年複合成長率（CAGR）將可達成15～20％目標，給予「買進」評等、目標價755元。