地方九合一選舉今天是最後登記日，國民黨苗栗縣議長鍾東錦確定違紀登記參選苗栗縣長。國民黨考紀會主委李貴敏表示，依據規定，違紀參選將處以撤銷或開除黨籍處分，但中央考紀會等地方黨部做出懲處決定建議後，再決定最後懲處。

黨務人士透露，考紀會目前暫定9月8日召開第一梯次2022九合一選舉違紀參選考紀處分會議。但李貴敏說，9月8日會議時間還在與各考紀委員溝通，開會通知還未寄出；當天會不會處理鍾東錦案，也要看地方黨部有無送處分建議案。

李貴敏指出，對黨員黨紀處分案，中央考紀會原則不會主動發動，是否對黨員做黨紀處分，仍要地方黨部考紀會先開會決定，並送案作出建議，中央考紀會才會審理；而對於地方黨部建議，除非有違反黨內規定，否則中央考紀會原則尊重。

此外，李貴敏也提到，因考紀會開會需有過半數考紀委員出席，召集不易，也因此每次開會原則會一次處理一整批所有累積的黨紀處分案，若地方黨部送案的時間不一，就是是開會時有的案子直接議處，不會在會中自行新增特定個案討論。

至於違紀參選，李貴敏表示，這是屬於違紀情節重大事項，依規定就是徹銷或開除黨籍處分，但各案最終處理，要視縣市黨部送到中央考紀會的黨紀處分案件議內容而定。