本周重返世界球后寶座的台灣羽球一姊戴資穎，今天在日本公開賽迎戰泰國強敵好友依瑟濃，21比19、21比18順利獲勝，收下四強門票。
依瑟濃是戴資穎最熟悉的對手，同時也是最好的朋友，但賽場上成敗論英雄，小戴首局4比10落後的情況下21比19逆轉勝。
次局，雙方鏖戰至18比18平手，戴資穎不愧是球后，掌握了場上節奏的她，硬是連拿3分，21比18贏得最後勝利，四強門票順利到手。
本周重返世界球后寶座的台灣羽球一姊戴資穎，今天在日本公開賽迎戰泰國強敵好友依瑟濃，21比19、21比18順利獲勝，收下四強門票。
依瑟濃是戴資穎最熟悉的對手，同時也是最好的朋友，但賽場上成敗論英雄，小戴首局4比10落後的情況下21比19逆轉勝。
次局，雙方鏖戰至18比18平手，戴資穎不愧是球后，掌握了場上節奏的她，硬是連拿3分，21比18贏得最後勝利，四強門票順利到手。
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