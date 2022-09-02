台東縣議員陳銘風2日登記參選台東市長。（蔡旻妤攝）

台東縣議員陳銘風2日登記參選台東市長。（蔡旻妤攝）

展現團結氣勢 藍營動員陪同陳銘風登記參選台東市長（ 影片來源 記者蔡旻妤攝）

台東縣議員陳銘風2日登記參選台東市長，並由台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、市長張國洲及國民黨多位議員、里長、黨部全體人員陪同。陳銘風感性表示，返鄉參政近12年，建設台東的使命感與熱情與日俱增，希望台東愈來愈好，成為他登記參選的動力。

「感謝鄉親對我的疼愛，讓銘風有機會做過2屆台東市民代表及1屆縣議員，為大家來服務」陳銘風說，回到故鄉參政將近12年，當初踏入政壇建設台東的使命感跟熱情，到現在仍然很強烈，而且與日俱增，今天，就是抱著這樣的心情，登記參選第13屆台東市長的選舉，並提出「市民第一、服務至上、效率優先、清廉透明」等理念。

饒慶鈴到場聲援時表示，對台東縣政府來說，台東市公所是最重要的左右手。她首先感謝張國洲市長8年施政成績佳，縣政府與公所合作順利，尤其在水溝、土地、路燈等問題皆需與市公所溝通協調，同時強調陳銘風這一戰非常重要，張國洲的施政能否無縫接軌至陳銘風手上，需要在場每1位的幫忙。

陳銘風感謝張國洲及市公所團隊在過去將近8年的時間，認真為台東市打拼，將台東市建設成為「農業、觀光、人文」的美麗新城市；也不忘感謝饒慶鈴與縣府團隊，在過去將近4年的時間，透過「慢經濟、快科技」將台東建設為越來越幸福的城市。

陳銘風說，將會在張國洲優異施政的基礎上，繼續打拼，也會配合饒慶鈴的施政，將台東市建設成為更宜居的幸福城市。