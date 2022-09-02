民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）2日在風雨中發表「韌性城市政見」，當選後將從排水系統、電力系統、社區型防災3方向持續強化竹市防災能量。（陳育賢攝）

軒嵐諾颱風來襲，民進黨新竹市長參選人沈慧虹2日在風雨中發表「韌性城市政見」，當選後將從排水系統、電力系統、社區型防災3方向持續強化竹市防災能量，強調市政要交給有豐富跨部會協調經驗、最會溝通、會傾聽的沈慧虹。

沈慧虹今天上午在市議員陳建名、曾資程、劉康彥、李妍慧、鄭美娟、施乃如、議員參選人楊玲宜、劉彥伶、林盈徹等陪同下，發表韌性城市政見，她表示，近年極端氣候成為常態，城市基礎建設也必須持續精進，才能夠有效保障市民的生命財產安全。

過去供水系統，市府已完成桃竹備援管線、海淡廠、抗旱備援水井、再生水；排水系統建置雨水下水道、抽水站、滯洪池；電力系統則完成纜線下地，並協助台電推動各區加強、定期巡檢配電系統。

沈慧虹強調，未來排水系統將盤點全市積淹水熱點區域，持續強化雨水排水幹線，打造滯洪公園、滯洪池等，並盤點全市8處易積淹水區域，投入預算增加雨水下水道強度，透過管線口徑擴大、擴大排水斷面等方式改善問題，最後則是灌排分離。

電力系統將持續推動纜線下地，針對供電不穩地區爭取「防災型電桿地下化計畫」及「配電系統強韌計畫」，強化輸配電系統韌性，同時盤點全市供電線路，為系統較脆弱地區新設備援供電迴路，做好供電保險、提升電網彈性。

另，社區型防災將持續推動防災士培訓，鼓勵全市122里各社區參與防災士培訓，由下而上打造韌性社區，強化民間救災能量。

沈慧虹強調，強化水利建設、供電供水系統與救災指揮系統這些基礎建設，牽涉的不只有地方政府，更需要與水利署、台電、農田水利署等中央單位協調合作，她有豐富的跨部會協調經驗及行政歷練，絕對能帶領新竹市與中央攜手升級韌性城市。