財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會為勉勵受認助學生繼續向學，今年起受認助高三應屆畢生學生考取大專院校將發3000元獎學金，截至目前為止，基金會受認助的210位應屆高中職畢業生中，有169名學生考取大專院校，逾8成學生確認升學，包含台灣大學、清華大學、台灣科技大學等知名大學，升學表現亮眼。

台北市教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，考量大一新鮮人開學支出增加，基金會董事會去年通過自今年起，受認助高三應屆畢業生考取大專院校每人將發3000元獎學金，預計於9月20日直接匯入受認助學生的郵局帳戶，將發出50萬7000元。

基金會受認助的210位應屆高中職畢業生中，已有169名學生確定將繼續升學，包含有43名考取國立大專院校；其中，成功高中蔡同學考取國立台灣大學生命科學系，蔡同學父親因照顧年邁祖父辭掉工作，母親為越南籍，身為新住民之子，家庭資源及文化背景相對處於弱勢。

基金會指出，蔡同學平日開銷省吃儉用，靠政府津貼補助、獎學金等支應，但他未向逆境低頭，在課業上勤奮努力取得佳績；蔡同學表示，在讀國中時就對生物有興趣，高三時更確定目標，努力維持成績，順利透過台大招收弱勢學生的「希望入學計畫」考取第一志願，未來想做生物技術的研發人員。

曾燦金表示，感謝有認助人的幫助，讓這些優秀學生有更多的資源用於生涯探索，可以買學習所需或參考書等，減少打工時數，花費更多時間在課業，勉勵他們往後也能在課業上努力不懈，期望他們未來在職業上發揮所長、有能力後能回報社會。

基金會也呼籲，盼有更多的善心團體與個人加入認助清寒學生的行列，可定期定額認助，也可零星小額捐款，每個人可以評估自己的能力，用不同方式幫助弱勢家庭的小朋友。相關認助資訊請洽教育局認助清寒學生基金會，電話：2727-5925或參考基金會網站http://fhus.taipei