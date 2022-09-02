全國九合一選舉今天登記截止，國民黨內包含苗栗縣議長鍾東錦、中央委員徐正文均分別確定違紀登記參選苗栗縣長與台北市議員。國民黨中午表示，這段時間如有國民黨員違反黨內提名作業登記參選，則將依黨章規定由考紀會最速處理。

國民黨副發言人楊智伃說，依「黨員參加公職人員選舉提名辦法」、「黨員違反黨紀處分規程」，黨員違紀參選，將由地方黨部考紀會報中央黨部，並於最速時間召開考紀會，最後送中常會確認通過；如違反黨紀事實明確，最重開除黨籍處分。

楊智伃表示，國民黨本次縣市長、各級民代提名都是選賢與能，人選也都是黨內一時之選，縣市長提名更是經提名委員會建議，獲中常會通過。

楊智伃說，提名辦法和違反黨紀處分規定都是經中常會通過，可供查閱，絕無因人設事，在九合一選舉登記告一段落後，各地方黨部彙整違紀狀況報請中央後，中央黨部考紀會會最速開會一次處理，再報常會確認，一切按規定作業處理，絕對公平公正公開。

至於苗栗縣長選舉，楊智伃指出，國民黨縣長參選人謝福弘已在昨天完成登記，全黨上下就是全力支持謝當選縣長為苗栗鄉親服務機會，延續藍營執政優勢。