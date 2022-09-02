美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，引爆台海關係緊張。1日有民調指出，有62.2％的民眾贊成「恢復徵兵舊制」。對此，前民進黨立委林濁水認為，這樣的民意已經表現很久很久了，「但是總統還是繼續想想再想想」。網友則回應表示「她會一直想一直想，一直想到不用她來想」、「會撐到選後吧，只是不知道是哪次選後」。

《遠見雜誌》昨發布民調指出，高達62.2％民眾贊成「恢復徵兵舊制」（至少延長至一年），不贊成則有21.2％。至於台灣是否該學以色列「全民皆兵」，女性適齡公民也服兵役？該民調顯示，整體贊成達43.1％，比率高於不贊成的41.4％。

對此，林濁水在臉書直言，這樣的民意已經表現很久很久了，但是總統還是繼續想想再想想。網友則回應表示「她會一直想一直想，一直想到不用她來想」、「會撐到選後吧，只是不知道是哪次選後」、「沒用的！看看國防部的表現便知道」、「支持男女皆服兵役」、「想很久很久… 直到下台， 指派的人選繼續延續」。不過也有網友認為「絕不同意全民皆兵」、「當然要想清楚, 徵兵不難, 但徵兵後把人力資源拿去拔草掃地就沒意義了」。