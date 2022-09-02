民進黨彰化縣長參選人黃秀芳，2日上午頂著強風騎著單車，在前縣長魏明谷、周清玉及黨籍立委、議員等人陪同下，現身彰化選委會登記參選。（吳建輝攝）

黃秀芳批評，王惠美4年前喊出一堆「口號」入主縣府，政見跳票在登記前又提出「三安」 計畫，她說她自己是踏實的人，從不開空頭支票。（吳建輝攝）

前縣長魏明谷也現身加持，要將好的縣政傳承給黃秀芳。（吳建輝攝）

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳，2日上午頂著強風騎著單車，在前縣長魏明谷、周清玉及黨籍立委、議員等人陪同下，現身彰化選委會登記參選，周清玉還特地為黃秀芳披上彩帶，象徵「傳承」優質縣政，黃秀芳致詞時批評王惠美4年縣政空轉，現場也喊出三大競選主軸，包括「拚經濟」、「好生活」、「顧環境」，要大步向前為彰化開創新局面。

黃秀芳在登記前選在選委會1樓舉行記者會，會中周清玉為黃秀芳披掛彩帶，魏明谷還送上燈籠，象徵找回「台灣燈會」，酸度破表，黃秀芳痛批王惠美縣政建設空轉4年，當年喊出的政見樣樣跳票，很多鄉親都在問捷運呢。

黃秀芳批評，王惠美4年前喊出一堆「口號」入主縣府，政見跳票在登記前又提出「三安」計畫，她說她自己是踏實的人，從不開空頭支票，她所提出的政見一定會說到做到，強調目前中央是民進黨執政，會盡全力中央與地方合作，兌現對選民的承諾。

黃秀芳說，未來會周周提出新政見，彰化縣人口是六都之外最多，應該要有「勇氣」成為真正的全國第一大縣，「拼經濟」將推動三大新興產業「風電零組件、AI機器人、電動車」，開發創新園區，拉高勞工薪資，「好生活」將在都市精華區設置2000戶只租不售的社會住宅，讓縣民宜居彰化，「顧環境」則是一種世代正義，會嚴格執法杜絕讓彰化淪為廢棄物傾倒天堂。

目前彰化縣長確定上演女力對決，由「不敗女王」王惠美，對決國策顧問魏明谷、前縣長周清玉等民進黨立委所組成的「彰化隊」黃秀芳，雙方在登記參選就隔空交火，砲火猛烈，距離選戰倒數剩下85天，黃秀芳是否能夠打破不敗女王魔咒備受矚目，更讓這場選戰打得格外激烈。