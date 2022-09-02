精密機械金屬加工大廠時碩工業大陸無錫新廠最快10月開始運作，第四季開始貢獻營收，主要生產汽車零組件及醫療用微創手術零件，8月出貨優於7月，下半年汽車安全系統、燃油傳動、新能源車、工業應用及航太等產業營運都成長，內部訂出營收挑戰兩位數成長。

時碩董事長黃亞興指出，時碩在大陸無錫原本有1個自有廠房及4個承租廠房，生產汽車安全系統及燃油傳動等汽車應用零組件，2019年雖有中美貿易戰，時碩基於公司永續經營，遂在無錫查橋購地建廠，總投資人民幣2億元，9月起將無錫舊廠生產設備都搬遷查橋新廠，新廠最快開始10月運作，第四季開始貢獻營收，自有舊廠未來會做處置。

此外，時碩今年也向陝西銅川租廠房，人民幣3,300萬元，預計預計2023年啟用，生產精鑄造件及工業應用產品，也預留西安機械加工設備搬遷至陝西生產空間。時碩多年前已斥資13億元購入桃園新屋大園區購買17,000坪土地，土地要從農業用地變更工業用地，預估需要2年半時間，2024年起，依需求分期興建廠房，總樓板面積預估1.98萬坪，是新屋及幼獅兩廠房樓地板面積總和的三倍，投入建廠資金超過新台幣20億元，打造為工業園區，規劃生產時碩產品的協力供應鏈進駐，可截長補短。

黃亞興指出，時碩過去被定義金屬機械加工，新能源車朝向輕量化，金屬機械加工會逐漸被取代，時碩投資大陸蘇州崇業生產沖壓，產品涵蓋沖壓及機械加工。

時碩表示，時碩轉型不再是單純金屬機械加工而是以客戶為導向，提供客戶一站式服務，不再是提供一顆螺絲或零件，與合作夥伴攜手合作，提供成型、沖壓、材料、表面處理及特殊處理到焊接及簡單裝配等，提高客戶黏著度。

時碩表示，時碩自我定位是Tier 2廠商，供貨給Tier 1汽車零組件廠，軸齒是新能源車的大商機關鍵零組件，時碩已經開發且生產轉向輸入軸、140KW驅動電機軸、170KW驅動電機軸及伺服馬達三合一中空電機軸等產品。時碩生產馬達殼、EPS軸、BSC、自動駕駛零件及TBGC等產品已應用在新能源車，也打入全球最大也是大陸本土電動車龍頭廠商供應鏈。

時碩表示，時碩多元化經營，上半年汽車零件營運受大陸疫情再起及晶片短缺影響，但高階及電動自行車零組件銷售維持強勁成長、半導體設備與油氣探勘產品零件等工業應用持續成長，匯兌收益6千多萬元挹注，上半年EPS攀升至3.16元，創同期新高。

時碩前七月合併營收高達28.24億元，年成長11.27％，8月出貨優於7月4.07億元。法人預期，今年合併營收有機會上看50億元，連續第二年營收改寫史上新高。