賈斯汀（右）與釀酒職人許震詮於都蘭拍攝節目。（沃土影像提供）

賈斯汀身穿泰雅族傳統服飾。（沃土影像提供）

《二分之一強》美國型男賈斯汀開新節目《賈斯汀和他的部落好朋友》，電影《只有大海知道》導演崔永徽首次跨足旅遊行腳節目擔任監製、搭檔知名廣告導演黑導-李漢文；首集造訪台東都蘭部落，邀請金曲得主阿美族歌手舒米恩講述自己創辦「阿米斯音樂節」的初衷，為發揚原民文化化身「魔鬼教頭」。

舒米恩回憶幼時曾因原住民身分產生的刻版印象，常和周遭人起衝突，「他們會說你原住民喔，每天打獵喔？那你唱歌給我聽。我心想我為什麼要唱歌給你聽？」舒米恩說，雖然很多人對原住民充滿刻板印象，但也有很棒的人很想要多了解原住民，問他為什麼不唱母語歌？他反而不會唱了，「我才開始認真跟我爸學母語，也想到我會寫歌，能用母語寫歌有多好！」

特別的是，賈斯汀能和舒米恩結緣，竟然是對方主動來認識他！賈斯汀透露以前就非常喜歡聽舒米恩的歌，一次在KTV演唱《太陽的孩子》電影主題曲《不要放棄》，這也是舒米恩獲得金曲獎年度歌曲獎的代表作品，當時同行友人覺得外國人唱原住民歌曲很新奇便拍了下來，這段影片丟上IG後，成為舒米恩和賈斯汀緣分的橋樑。

而賈斯汀站上2019年阿米斯音樂節舞台演唱，也是受舒米恩邀請，「我從小是鼓手，本來以為我是去打鼓的，沒想到到了才說要在千人面前演唱，當時我唱歌的抖音是真的發抖，下台時我已經完全腿軟快要不能動了。」

賈斯汀回憶舒米恩在都蘭鼻邀他一起跑步，「他說跑一下大概20分鐘，跑完還可以去咖啡廳休息，我就答應了，結果整條路都是上山路，讓我上去直接在草地躺平，但他竟然還可以在旁邊休息喝咖啡！」賈斯汀讚嘆舒米恩是那種為了目標，總有清楚方向，然後嚴格去執行的人，因此才會被部落族人笑稱是「魔鬼教頭」。

賈斯汀為節目第二度到花蓮水璉部落參加「獵人學校」，他跟著部落前輩Budu一起入山，再次敬佩台灣原住民對山林的認識，因為一般人眼中的雜草樹葉，原住民全都能發揮不同功用，光是山棕一種植物，就可以當雨衣、菜瓜布，還可做成筷子、煮湯入菜，甚至搭獵寮，「一整餐都可以解決！真的是很可怕的知識。」他不禁直呼：「跟著原住民上山下海，很像去全聯一樣！」

此次必須挑戰使用獵人刀、辨認動物腳印、製作懸吊藤繩、搭蓋簡易獵寮和徒手生火，賈斯汀直呼生火最累人，坦言即使手破皮、腳發抖，至今仍沒成功過，開玩笑說：「要不是有Budu在，我早就死在那裡。」

另外，採集可食用的黃藤心也讓他的手傷痕累累，但他更心疼導演小黑，因導演不小心在現場摔倒，直接被一旁充滿尖刺和倒勾的黃藤刺得滿手流血，他說幸好Budu立刻就地取材找到藥草，導演敷上去之後果然沒事，不禁再度感嘆原住民的智慧！

監製崔永徽表示，製作這個節目是想帶著一般人走進原住民生活，透過深愛原住民文化的賈斯汀，帶著國際化的視角深入在地的真實感，「把我們這麼喜歡原住民的原因透過節目傳達出去，希望也可以感染到別人。」《賈斯汀和他的部落好朋友》每周六晚10點在亞洲旅遊台播出。