擁有帥氣外型的全能型男藝人「井柏然」，出演過《捉妖記》、《微微一笑很傾城》、《後來的我們》等優秀作品，從18歲出道至今已不知是幾億少女的夢！渾身散發同富家公子哥氣質的他，在大家看來33歲一路走來都是吃著糖長大，但井柏然其背後的努力及成長背景卻是十分坎坷，出生不到一個月就遭父母拋棄，由經濟能力不充裕爺爺奶奶帶大！

井柏然從小遭父母拋棄，後由爺爺奶奶帶大。(圖/翻攝自微博)

井柏然出生後，原本與父母是個平凡幸福的一家3口，怎料卻好景不常，出生才28天就因父親「迷上賭博」性情大變，導致母親忍無可忍離開這個家，留下還是嬰兒的井柏然，最終父母離婚後，井柏然由父親撫養，但不改好賭習慣，父親毫無心思在照顧孩子身上，疼愛井柏然的爺爺奶奶便扛起照顧孫子的重任。

但兩個老人早有疾病纏身，平時生活就很節儉，爺爺微薄的退休金根本不夠負擔日後孫子的生活及教育費用，因此爺爺重返職場，找了看門管理員的工作，奶奶也靠撿回收來補貼家用，才讓井柏然生活不至於缺乏。

井柏然把握每一次工作機會表現獲得肯定。(圖/翻攝自「井柏然」微博)

不幸的是，井柏然爺爺在工作中病倒，在16歲那年奶奶生重病需要高額醫療費，找爸爸求助，卻得到父親狠嗆「死了最好，少來找我要錢，快滾，你來了我手都臭了，晦氣！」，心碎找母親協助，竟也遭到繼父阻攔，崩潰的他為了奶奶還是得振作，偷將年齡改成18歲找打工，就這樣半工半讀，服務員，發傳單，送水工都做過；不忘音樂夢想的他，考了離家近的瀋陽的藝術學院，靠賣唱、模特兒工作賺取生活費。

井柏然靠著實力在《加油好男兒》獲總冠軍，也使他日後星途璀璨，獲得許多戲劇作品的角色；在一次機會中，與天王劉德華同台演出電影《失孤》絲毫不遜色，更獲得眾人肯定，後拍了《捉妖記》成功爆紅，出名後心緊繫奶奶，盡所能把最好的送給她；井柏然也因顧及親情的可貴，重新接納了父母，一家人一起住在他千萬豪宅中；雖然井柏然因工作無法見奶奶最後一面非常遺憾，但相信奶奶在天上看到這番成就也無須再操心，一路走來因為他保有善良的看待生活的不公平，才能成功把每次的危機化為轉機。