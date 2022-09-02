因應軒嵐諾颱風來襲，台南市災害應變中心中午三級開設。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

因應軒嵐諾颱風來襲，台南市災害應變中心中午三級開設，市府團隊啟動各項防颱措施，目前預估明天（3日）風力最強，台南市長黃偉哲提醒市民注意避免前往海邊活動，也要求各局處加固大型廣告招牌、工地鷹架圍籬與選舉看板等，以免遭強風吹倒，影響行人行車安全。

台南市政府災害防救辦公室指出，颱風目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，並有擴大趨勢，根據中央氣象局表示，因颱風外圍環流影響，風力偏大，空曠地區易有9至11級強陣風，沿海各海面風浪增大，易有長浪發生，台南昨天觀測到瞬間8級以上強陣風，預估明天風力最強，

此外，台南受外圍環流影響，會有陣雨，4日颱風北上離去，風力才會減緩，台南迎風面降雨略增多，全天有沿海對流發展移入機會，累積雨量預估在大雨等級以下。

儘管颱風對台南影響應該不大，但台南仍超前部署。黃偉哲表示，由於颱風帶來較強風勢，已請市府各局處注意路樹傾倒與招牌、圍籬等加固，尤其對於大型廣告招牌、工地鷹架圍籬與選舉看板等加強綁牢固定，以免遭強風吹倒，影響交通通行及市民安全，此外，也提醒學童上下學期間應注意風勢，留意安全。