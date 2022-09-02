王威元帶500顆饅頭到林佳龍競選總部樓下分送民眾。（王揚傑攝）

王威元帶500顆饅頭到林佳龍競選總部樓下分送民眾。（王揚傑攝）

王威元邀林佳龍一起吃饅頭，試試會不會中毒生病。（王揚傑攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍日前受訪時將對手新北市長侯友宜比喻為白饅頭，並以「白饅頭吃第3顆會因肥胖中毒生病」，引來藍營群起抨擊，要求林向全台饅頭業者道歉，新北市議員王威元今（2）日更直接帶了500顆白饅頭到林佳龍競選總部樓下，除了分送給路過民眾，自己也當場吃掉3顆，證明不會中毒生病。

王威元上午到新北市選委會辦理參選登記後，中午12時整帶著500顆白饅頭殺到林佳龍競選總部樓下，分送給路過的民眾，王威元還邀林佳龍下樓來和他一起吃饅頭，看誰吃掉3顆饅頭後會中毒死掉，隨後他直接嗑掉3顆饅頭後說，經他「以身試毒」，事實證明吃3顆饅頭不會中毒生病。

王威元表示，今天來要求林佳龍公開道歉，至少向全台早餐業者說歹勢，且國防部應該第一個出來抗議，因為當兵天天都在吃白饅頭。早餐1顆白饅頭加上1杯豆漿，吃個粗飽就上工，整天活力並得以持續至中午，或許不是佳餚美食，卻能夠平淡而飽足感十足，如今林佳龍為了政治批鬥台灣傳統食物，孰輕孰重就讓選民自己評斷。