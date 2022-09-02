中秋節將至，不少人開始約烤肉！一名男網友分享，近日去逛好市多，發現中秋烤肉必買的「魷魚串」已回歸，一大包499元，刷烤肉醬烤就超好吃。不過，商品曝光後讓網友戰翻，不少人稱讚這款魷魚真的好吃，但也有許多人抱怨這個價格誇張貴，1隻100元都可以直接去巷口買烤好的。

一名男網友近日在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文說，中秋節快到了，不少親朋好友都在揪烤肉，最近他去逛好市多的時候發現，他自認為中秋節必買的產品回歸了，那就是「魷魚串」，一大包只要499元，好吃又划算。

貼文引起網友討論，不少人驚呼，一直都知道好市多會出中秋烤肉系列的產品，常常會去買各種肉串，但沒想到也有魷魚串。「雖然有點貴，但是很好吃，烤到半熟刷烤肉醬，味道就超讚」、「好吃！去年也有買，昨天又去買了2包，去年有6隻今年變5隻，烤完刷烤肉醬就很好吃了」、「刷醬烤就可以了，清炒的話，炒之前先川燙」。

但有不少網友卻吐槽說，5隻魷魚賣499元也太貴了吧？外面一堆團購都賣比這還要便宜，雖然不知道有多大隻，但100元1隻，感覺都可以去巷口排隊買現成的，店家還會幫忙烤，然後問你要不要加辣。「5隻499。我去外面買烤好的一隻才90元」、「5隻499元，外面團購1隻才45元欸」、「1隻100我會去外面買烤好的」。