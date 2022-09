近年來攜子自殺、狠父殺子、藥癮患者或同居人虐待兒童等社會新聞層出不窮,國家衛生研究院論壇去年召集專家研議分析多國針對高風險「浮萍家庭」的援助與照護模式,發現我國缺乏3大面向,並強調預防性政策的重要性。

新冠疫情席捲全球兩年多,世界各國都經歷了不同等級的封鎖,遠距工作的型態變革卻伴隨著離婚率與家庭暴力的成長,而社會經濟的劇烈衝擊加劇了M型社會的現象,因經濟、情緒、疾病、家庭、藥癮等因素造成的兒童虐待、兒少疏忽的社會事件也常見於新聞中。

每當悲劇發生,輿論的矛頭經常指向家防中心、社會局、心衛中心、矯正機構或相關一線服務人員與單位。臺灣大學社會工作學系主任吳慧菁指出,這些高風險家庭,許多是「曾經在案或已經結案」,甚至是「被通報多次卻未開案」,家長可能合併身心疾病、物質濫用或是受刑人議題,其複雜性及特殊性極需資源挹注、積極提供持續照護。

國衛院論壇110年邀請近20位專家委員,共同研議「風險家庭安全照護:領域建構與人才培育」議題,分析多國針對針對高風險的家庭的援助與照護模式,例如澳洲的「STACY for Children」計畫、紐西蘭的COMPIA(Children of Parents with a Mental Illness and/or Addiction)方案、英國的家庭支持服務(FSSFamily Support Services)、瑞典的BFI(Beardslee's Family Intervention)策略、歐盟國家的毒品政策等。

專家委員分析,「親職教養能力的培訓」、「一站式在地化社區服務」以及「服務不漏接的整合性」等面向,是我國對於浮萍家庭支持較為缺乏的部分,並提出多種持續援助和照護模式,以及強調預防性政策的重要性。

此外,社工專業人員的缺乏與知能不足也是一大問題。吳慧菁指出,由於對風險家庭的陌生、恐懼與排斥,服務意願與量能相對有限,雖然學校亦有相關系所開設心理衛生、物質成癮以及司法矯治的課程,但仍需打破科別主義,發展設計更細緻的內容,才能提供專業人員更完整的知能提升。