陳時中喊揭大巨蛋檔案 蔣萬安酸「這一句」：黑箱！

台北市長選舉短兵相接，前台北市副市長黃珊珊要求公開辯論。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天受訪表示，昨天至台北市選委會登記參選時，已勾選參加選委會舉辦的辯論會，接下來每週也會提出新政見，真正端出牛肉。

對於民進黨台北市長參選人陳時中呼籲台北市政府公開台北大巨蛋BOT案相關資料，蔣萬安說，大巨蛋檔案已公開，反倒是陳對於疫苗採購合約資料封存30年，「陳時中的公開透明，難道就是黑箱封存30年？」

台北地方盛傳，蔣萬安選辦公室執行副總幹事、台北市議員陳永德倒戈支持黃珊珊，蔣說，陳是他的執行總幹事，一直在團隊內，昨天至吳興市場掃街拜票，黨籍議員們也都全程陪同，跟所有的攤商握手互動、跟每一位民眾致意。

蔣萬安說，昨晚陳永德也邀集信義區所有里長在服務處會面請益，陳從早到晚相陪，這就是一個團結的象徵；選戰剩下最後85天，競辦會持續維持這樣的步調跟精神贏得1126的勝選。

蔣萬安上午到立法院完成新會期報到，蔣受訪說，這會期是預算會期，他會持續監督中央政府總預算，看緊民眾的荷包，替民眾爭取權益，新的會期也有許多要推動的法案。

蔣萬安舉例，像「親職假」（彈性育兒假）可幫勞工兼顧育兒與工作需求；溫室氣體減量及管理法修正草案，盼將2050淨零碳排並提升層級強化氣候治理入法；外役監條例修正草案，修正外役監收容人的遴選條件，讓殺警案悲劇不再發生。

此外，蔣萬安也提到，本會期也希望推動修改警械使用條例，讓警察同仁使用警械無後顧之憂、避免憾事再發生。