【LIVE直播】BA.5疫情9月中下旬達高峰 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情升溫，國內本土疫情今連續4天突破3萬，今新增3萬3483例，境外移入個案則增加336例，另增131例中重症、36例死亡。截至目前，國內共累計537萬5883例確診、9986例死亡。

疫情監測組組長周志浩表示，今日本土個案比上周增加，反映疫情處在上升趨勢，民眾應趕快加緊接種疫苗。本土個案以新北單日新增7153例居多，其次依序為台北4292例、台中3979例、桃園3779例、高雄2595例、台南2034例等；境外移入個案則分別自越南、菲律賓、日本、美國、新加坡、泰國、瑞士等移入。

與此同時，今日新增131例中重症個案，其中97例中症、34例重症，重症個案包括2例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）兒童，年齡分別為4歲及11歲，其中1人已出院、1人治療中。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中的4歲女童無慢性病史，未接種疫苗，7月4日確診新冠肺炎，8月24日起發燒、右頸疼痛、紅眼、眼皮浮腫、全身出疹，8月27日至急診，因疑似MIS-C住院。女童經心臟超音波顯示，有冠狀動脈發炎，經免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病況好轉，8月31日出院。

而11歲男童患有過敏性鼻炎，未接種疫苗，5月28日確診新冠肺炎，8月26日起發燒、腹痛、嘔吐、腹瀉，8月28日至急診，經抽血檢查，肝指數、發炎指數、血栓指數均升高，診斷為MIS-C住院，使用免疫球蛋白等藥物治療，目前仍在一般病房住院中。截至目前，兒童重症累計198例，其中MIS-C124例，死亡維持29例。

死亡個案方面，今日共新增36例，其中最年輕死亡個案為2名40多歲的1男1女，都因共病死亡。羅一鈞說，其中的男子患有癌症、肝硬化，曾接種2劑疫苗，8月因肝硬化、細菌性腹膜炎住院，住院過程中，8月11日因肺炎採檢確診，使用瑞德西韋治療，29日病逝，死因為新冠肺炎、菌血症合併敗血性休克，以及癌症合併肝衰竭。

而40多歲女子患有高血壓，曾接種3劑疫苗，5月18日發燒、噁心，就醫診斷為急性胰臟炎住院，同時確診新冠肺炎，因胰臟炎惡化成壞死性胰臟炎，持續住院到7月，不幸於7月11日病逝，死因為壞死性胰臟炎併多重器官衰竭，以及新冠肺炎重症。因醫院修改死因診斷後提報，才會列在今日公布的死亡個案中。截至目前，國內共累計537萬5883例確診、9986例死亡。

截至目前，國內共累計537萬5883例確診、9986例死亡，致死率為0.17 ％。羅一鈞表示，本周致死率從上周的0.174％降至0.172％ ，主要是長者的致死率略降，目前沒有因為本土BA.5的流行導致致死率升高，還需要持續觀察。