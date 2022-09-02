南投縣議員參選人林儒暘，2日成立競選總部。（廖志晃攝）

南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉）參選爆炸，其中，前司法院長林洋港的長孫林儒暘，2日由他的堂哥、縣長林明溱及書畫大師李轂摩等人陪同登記參選議員，最受矚目；林儒暘說，阿公「阿港伯」沒留給他財富，但一生清白和在政壇展現的道德情操，是他的榮耀與資產。

林儒暘今天在南投縣立體育場對面成立競選總部，他表示成長的過程，跟隨阿公林洋港職位異動經常舉家遷徙，「回鄉奉獻」的念頭不時在心中浮現，就讀台大研究所後，決定回南投和鄉親一起打拚「讓南投更好」。

林儒暘退伍後，擔任林明溱的隨行祕書，四處會勘了解人民的疾苦和需求，並曾在縣府觀光處，協助規畫整合觀光資源。

今年初，林儒暘決定投入縣議員選舉，四處拜訪選民，各地都有熱情的支持者告訴他，「對面庄頭有很多林縣長的支持者，你要多去走動」、「要打拚，阿港伯的孫子絕對不能漏氣」，讓他感動不已。

林儒暘除了阿公的遺蔭，還有叔公林源朗請昔日舊識支持，以及堂哥林明溱到處拉票，林家3位長輩先後擔任南投縣長，成為他參選最豐沛的資源。