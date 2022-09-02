中颱「軒嵐諾」目前在沖繩南方海域盤旋，強度略微減弱至中度颱風，但中央氣象局預估暴風半徑將會擴大，也不排除會發布「陸上颱風警報」，台灣東北部海域上船隻紛紛避開暴風圈範圍躲避，形成一個巨大颱風空洞區，日本海上保安廳正在附近海域執勤的4艘巡視船，以及2艘大陸海監船，上午紛紛駛入台灣海峽避風。

根據Marine Traffic推特顯示，目前有4艘日本巡視船與2陸海監船進入台海避颱。(翻攝自Marine Traffic推特)

根據海上交通網站Marine Traffic推特顯示，日本海上保安廳巡視船名倉號（PL82），今(2日)上午從通過台灣北部海域，沿台灣海峽南下。

根據船舶AIS訊號顯示，除了名倉號以外，隸屬保安廳所屬的「佐渡號」（PL76）、「武甲號」（PL10）及「殘波號」（PL84）等3艘巡視船，也都陸續沿台灣海峽南下躲避颱風，目前都在台中、彰化及嘉義外海一帶。

不過船舶訊號也顯示，西北方海域同時也出現一艘大陸海監船，因此極有可能這四艘海上保安廳艦艇，原本正在進行監測大陸海監船，但是遇上颱風侵襲而轉向台灣海峽避風。