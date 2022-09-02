清華大學教育館2日展出跨界「好光藝術」作品展，由清大材料工程學系教授周卓煇開發不熱不燙、無藍害的燭光OLED，結合有「台灣達利」之稱的藝術家莊志輝創作，讓人們認識OLED好光，部分作品預計9月底將在莊志輝澎湖個展展出，提前在清大搶先亮相。

周卓煇發明的燭光OLED，多次獲國內外大獎，不僅對人眼友善，也友善生態及文物保存。周卓煇說，藝術作品日夜觀賞時感受不同，好的光源結合藝術，也提升了心靈層次，他認為「光不只是光」，台灣除了半導體外也有好光藝術，盼作品從清大、澎湖一路拓展到全世界。

「我選擇和好的理念綁在一起，」莊志輝說，藝術創作的選擇很多，與周卓煇合作多年，從第1代光源現已發展至第5代，十分認同科技結合藝術表現，他指科技帶來文明使生活多元，卻也使生命複雜帶來傷害。

莊志輝也介紹這次展出的作品《夢中天際》，是與第4代光源結合，上方蝴蝶狀構造，下方則是模擬人體構造，當觀者靠近作品時，光源會有不同頻率的閃動，更近聽有緊湊頻率類似心臟的鼓動聲。

這次好光藝術展作品的題材，包含人生道路的迷茫，作為父母對兒女的呵護，甚至也有對台灣這片土地的關懷，使用到不同藝術材質，立體與平面的結合，在木雕、畫作、燭光等相互襯托下呈現。

清大藝術學院副院長蕭銘芚說，「科技應為藝術所用」，他對這次展出的作品《方向》感觸最深，盼作品也鼓勵學生能跟隨內心、展現自我。清大藝設系副教授梁莉苓指出，藝設系團隊預計在今年底進行第2場「好光特展」，屆時將以玻璃藝術結合複合媒材裝置的形式，再次闡述「無藍害」燭光藝術。