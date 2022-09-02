下周國際新聞事件
09/05 周一 S&P Global 澳洲8月服務業/綜合PMI終值
au Jibun Bank 日本8月服務業/綜合PMI終值
S&P Global 德國8月服務業/綜合PMI終值
S&P Global/CIPS 英國8月服務業/綜合PMI終值
09/06 周二 日本7月家庭開支/平均現金收入
澳洲央行利率決議
德國7月工廠訂單
S&P Global 美國8月服務業/綜合PMI終值
ISM美國8月非製造業PMI
09/07 周三 澳洲Q2 GDP成長率
德國7月工業生產指數
MBA美國抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率
美國7月進出口貿易收支
加拿大央行利率決議
09/08 周四 聯準會褐皮書
API原油庫存報告
日本Q2 GDP成長率終值
澳洲7月進出口貿易收支
美國請領失業給付人數
EIA原油庫存報告
美國8月汽車銷售報告
09/09 周五 美國7月消費者信貸報告
巴西8月通膨率
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