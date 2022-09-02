下周國際新聞事件

09/05　周一 S&P Global 澳洲8月服務業/綜合PMI終值

au Jibun Bank 日本8月服務業/綜合PMI終值

S&P Global 德國8月服務業/綜合PMI終值

S&P Global/CIPS 英國8月服務業/綜合PMI終值

09/06　周二 日本7月家庭開支/平均現金收入

澳洲央行利率決議

德國7月工廠訂單

S&P Global 美國8月服務業/綜合PMI終值

ISM美國8月非製造業PMI

09/07　周三 澳洲Q2 GDP成長率

德國7月工業生產指數

MBA美國抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率

美國7月進出口貿易收支

加拿大央行利率決議

09/08　周四 聯準會褐皮書

API原油庫存報告

日本Q2 GDP成長率終值

澳洲7月進出口貿易收支

美國請領失業給付人數

EIA原油庫存報告

美國8月汽車銷售報告

09/09　周五 美國7月消費者信貸報告

巴西8月通膨率

《國際經濟》亞洲8月製造業活動急降 經濟復甦前景黯淡
《國際經濟》通膨緩解 印度8月製造業PMI續強
《國際經濟》日本8月製造業擴張 近1年來最弱
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