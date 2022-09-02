新北國王籃球隊今日宣佈與本屆新秀李威廷完成簽約。總經理毛加恩表示，李威廷今年UBA賽場有顯著的進步，表現十分亮眼，攻防兩端都有佳作，球隊看中其潛力，未來將朝著雙能衛的方向栽培，期待他新賽季的表現。

現年23歲的李威廷來自UBA新興勁旅世新大學，與新北國王二年級生陳俊男都是台南人、畢業於HBL泰山高中，選秀會上獨樹一格的造型成為全場焦點。李威廷大四賽季擔任球隊得分箭頭角色，在110學年度UBA面對義守大學、健行科大兩所名校都曾飆出生涯最佳的單場27分表現，賽季平均14.7分、2.7籃板、2助攻、1.5抄截，三分球命中率35.2%，連續兩年幫助世新大學闖進冠軍賽，並拿下年度第二名的成績。

新北國王在2022年P. LEAGUE+選秀會上未持有首輪籤，在次輪第三順位選擇李威廷。毛加恩表示，李威廷今年表現相當出色，選前的測試結果也很滿意因此今年只選擇他一名新秀。新賽季計畫讓李威廷將從側翼的防守開始起步，培養成一名1、2號雙能衛，相信他能夠跟李愷諺、林書緯兩位頂級後衛學習到很多，期待他未來的發展！