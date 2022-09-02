成霖(9934)第2季受深圳廠遷廠拖累，認列一次性損失10.71億元，繳出虧損的成績單，第3季雖在全球通膨導致客戶下單意願保守，但墨西哥廠營運已漸漸改善，生產效率提升帶動下，第3季起將不再拖累成霖營運，法人看好，成霖第3季單季將由虧轉盈。

鑑於美中貿易摩擦不斷升溫，成霖在2019年第4季成立墨西哥陶瓷廠，不過因員工初期學習曲線有待加強，生產效率並不高，只有2021年第4季因移轉訂價因素，有一次性利益帶動單季獲利外，其餘季度皆呈現虧損。觀察近期的獲利可以看出，虧損金額有縮小情況,預期2022年第3~4季在生產效率提升帶動下，法人看好，墨西哥廠將不再拖累成霖營運表現。

成霖北美地區主要有自有品牌Gerber與代工為主，2022年上半年北美區營收年成長超過5%，下半年因美國新屋銷售呈現衰退，加上深圳廠遷廠，將影響五金件產能，法人預估，2022年北美地區營收僅能維持4.5%左右的成長。

成霖歐洲地區業務主要以歐洲PJH與代工業務為主。2022年上半年歐洲地區營收年增約5%左右，在烏俄戰爭引發歐洲地區消費動能疲弱，下半年度營收成長趨緩，法人預期，成霖歐洲區2022年營收成長約4%。

成霖因深圳廠遷廠，認列一次性損失將導致2022年營運呈現虧損。不過，2023年在深圳遷廠持續進行，順勢調整產能，增加外包代工產能，縮小五金件營運規模等策略，將導致營收呈現衰退，但受惠一次性損失金額減少，加上墨西哥廠效率提升。法人樂觀期待，成霖明年全年度營運將呈現由虧轉盈。