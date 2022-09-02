俄烏戰爭自2月24日至今，已超過半年，何時結束成全球關注焦點。政治大學俄羅斯研究所助理教授許菁芸表示，俄羅斯總統普丁計畫在9月中旬於俄方所佔領的烏克蘭赫爾松、扎波羅熱舉辦獨立公投，若公投順利舉辦且結果也親俄，約在10、11月就可能進入談判，進而結束戰爭。

許菁芸今日（2）接受香港媒體《中評社》訪問表示，目前俄、烏雙方都面臨戰情吃緊的關鍵期，戰爭何時終止取決於俄羅斯是否達成目標。俄羅斯外交部長拉夫羅夫5月曾表示「俄羅斯不想推翻以總統澤倫斯基為首的基輔現政權」，但在7月下旬，俄羅斯的目標恐怕已增加為：一，基輔政權更迭；二，擴大地理目標到烏東、烏南地區。

針對俄烏戰爭發展，許菁芸研判，若俄羅斯順利舉行赫爾松、扎波羅熱舉辦獨立公投，結果也親俄，在10月、11月應會進入談判，結束戰爭的可能性也就增高了。

許菁芸分析，若公投結果親俄，普丁就有勝利的成果拿來展示給俄羅斯民眾看，若他願上談判桌也就有較多的籌碼，而俄羅斯新冠肺炎疫情仍尚未停止，其實俄羅斯也有壓力要趕快結束這場戰爭。