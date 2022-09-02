2022台北3C電器空調電腦電玩影音大展今舉行開幕儀式，無黨籍台北市長參選人黃珊珊受訪。（楊亞璇攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右）和無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前左）2日ㄧ同出席在台北世貿ㄧ館舉行的「2022台北3C電腦電玩電器空調影音大展」開幕記者會，不過兩人並無互動。（趙雙傑攝）

2022台北3C電器空調電腦電玩影音大展今舉行開幕儀式，蔡英文總統、三位台北市長參選人包括民進黨陳時中、國民黨蔣萬安與無黨籍黃珊珊皆受邀出席。蔡總統、陳時中先抵達活動會場，蔡總統離去時，黃珊珊先在休息室等待，蔡總統離去時還反問「黃珊珊在哪？」黃珊珊事後受訪時解釋，她去洗手間。

蔡總統和陳時中尚未離開會場時，黃珊珊已經抵達準備聯訪，卻被幕僚帶入一旁的貴賓休息室，似乎有意避開與蔡、陳。蔡總統離場時，媒體告知「總統，黃珊珊在那邊（指休息室內），要打招呼嗎？」蔡反問「黃珊珊在哪？」接著便離去，黃珊珊受訪時表示，她去洗手間。

而黃珊珊與蔣萬安同場，蔣、黃前後上台致詞，但由於座位隔得很遠，兩人並無互動，反倒是黃珊珊與坐在隔壁的民眾黨立委蔡壁如頻頻交頭接耳，互動相當熱絡。

先致詞的蔣萬安表示，北市府投入9000萬支持鼓勵民眾汰舊換新，這是一個確定目標，希望做到環保節能永續，北市副市彭振聲長也提到2050淨零碳排，這是未來既定政策，在立法院新會期，他也繼續推動氣候變遷立法，除了將淨零探排入法、也強化氣候治理的政策。

蔣萬安也再開支票，地方政府未來提供給業者、民眾汰舊換新的相關補助政策「只會多不會少」，要把誘因拿出來，地方、中央通力合作為產業發展盡最大力量，也鼓勵市民汰換老舊電器，選用環保節能永續產品。

黃珊珊致詞提到，北市政府今年訂出重要政策，因為中央補助已經結束，節能減碳是電器振興方案之一，因此北市爭取9000萬補助，另外也把北市2050淨零碳排相關法案送到議會而且三讀通過；今年12月1日推出節能減碳政策，塑膠杯去買飲料要加5元，也編列10億氣候變遷基金。

她說，接下來會爭取更多節能方案，讓電器同業跟著政府步調走，也歡迎市民趕快申請3千元節能補助，只剩2萬個名額，「要買要快。」

陳時中也喊話，每個人若節電3％，就不用核能電廠。黃珊珊對此表示，相信節能是未來2050年重要政策方向，將來台北成立一個10億元氣候變遷基金，節能減碳汰換耗能電器，本就是政府該做的事，加上市民朋友大家除了換電器外，還是也要改變自身生活習慣，才能真正把用電量減下來，不只政府要做，民間都要一起做。

另外，陳時中大巨蛋要公布檔案，被台北市長柯文哲嗆屁話連篇，但陳時中回擊要對議員有禮貌，黃珊珊緩頰稱，柯文哲應該不是對議員沒禮貌，柯的說法應該是針對陳時中不是針對議員。她強調大巨蛋檔案全部從頭到尾都在網站上，上網看一下就可以看到所有資料早就公布，而且已經公布7年了。