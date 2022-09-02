竹北市長何淦銘（中）宣布退選新竹縣長，並擁抱感謝支持者。（邱立雅攝）

竹北市長何淦銘（左）宣布退選新竹縣長，多次背向民眾拭淚。（邱立雅攝）

竹北市長何淦銘原本傳出要以民進黨禮讓模式參選新竹縣長，未料民進黨8月徵召客家部主任周江杰披掛上陣，讓宣稱參選到底的何淦銘騎虎難下，直到2日登記最後期限，何淦銘才在子弟兵郭漢章競選總部正式宣布退選新竹縣長，並說明自己絕不是畏戰，而是信守承諾、輔選郭漢章以及身體出狀況，不得已才做出退選決定。

2日當天中午，郭漢章競選總部一片淚海，宣布退選的何淦銘向在場志工們鞠躬道謝，並一一與眾人擁抱。過程中，何淦銘忍不住飆淚，讓他不時轉過身背向眾人拭淚，更讓在場所有人員感到不捨，感傷的氣氛瀰漫現場。何淦銘也希望眾人化悲憤為力量，全力支持郭漢章。

何淦銘表示，自已退選是基於誠信問題，過去曾說民進黨若不提名，自己就會參選到底，如今周江杰已在8月31日登記參選縣長，便信守承諾退選。這段時間勤跑各鄉鎮，所獲得的支持，讓他也認為自己可以當選，所以退選並不是畏戰，「我不怕打。」

其次，何淦銘表示為了支持郭漢章，也擔心自己勤跑其他鄉鎮難以回防竹北協助郭漢章選市長，最後是身體出了狀況，才會在1日晚間自己做出退選決定。

至於選擇退選後是否會支持周江杰？何淦銘再三強調，自己唯一支持郭漢章，希望好的人才可以順利當選，延續竹北市政推動，相信沒有人比郭漢章更了解竹北需要什麼。

過去曾有傳聞猜測何淦銘參選縣長意在2024立委選戰，何淦銘也澄清自己絕對不會參選立委，也不會登記議員，至於是否挑戰下一屆縣長？何淦銘不置可否，只說距離下一屆還有很長時間，不敢講要不要選。

對於何淦銘宣布退選，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，尊重每個人的選擇，以目前縣長選戰來看，已回歸到藍綠對決，民進黨希望爭取更多中間選民支持。