「獨行快，眾行遠」是烏日國小所有志工們的共同理念。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

「太平區宜欣國小愛心志工隊」，由一群多才多藝、魅力四射的資深美少女、美少男所組成。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

「太平區新平國小教育志工隊」已成立24 年。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市111年績優志願服務團隊及志願服務選拔，3隊代表教育局參加，在全市47個團隊競爭中脫穎而出，3隊全數獲獎，居全市之冠，包括宜欣國小愛心志工隊、新平國小教育志工隊、烏日國小愛心志工隊，實屬不易，市長盧秀燕則感謝各校志工們無私奉獻。

市長盧秀燕表示，在她任內教育預算排名第一，佔市府總預算約40％，但即使編列這麼多預算，人力物力仍有限，這時學校事務就需要許多志工朋友們的協助；自己在孩子小的時候也擔任過近一年的導護志工，因此深知志工們的辛苦與重要性。

獲得表揚的志工團隊中，有3隊代表教育局參加，在全市47個團隊競爭中脫穎而出，3隊全數獲獎，居全市之冠。其中，「太平區宜欣國小愛心志工隊」，由一群多才多藝、魅力四射的資深美少女、美少男所組成。在隊長楊慧如帶領下，任勞任怨、不求回報協助校內外各項活動。

另外，「太平區新平國小教育志工隊」已成立24 年，在交通導護、課業輔導、說故事、環境整潔、借閱圖書、體育器材、疫苗保健等多項工作，都能看見他們的身影。在隊長劉彥永帶領下，分層負責、有條不紊，組員間互相支援、運作有序，為學校增加動能。

烏日國小的愛心志工團隊隊長陳惠玲說，「獨行快，眾行遠」是烏小所有志工們的共同理念，他們恪守崗位、眾志成城協助校務。多年也一直協助教育局辦理全市「教師節優良教育人員表揚」、「績優教育志工表揚」，因為這可達到學校、教育局、志工的三贏，共同打造和諧的校園氛圍。

教育局長楊振昇感謝志工們長期付出、熱心服務，所有的志工都是校務推動的幕後英雄，也恭喜獲得「績優志願服務團隊及志願服務選拔」的三所學校志工隊。