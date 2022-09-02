國民黨中央委員徐正文日前在國民黨全代會上遭到毆打，今天上午傳出他將宣布退黨，但他稍早出面表示，仍在考慮中，將在下午做出決定是否脫黨參選。他也痛批黨中央至今未嚴懲暴力者，高喊自己受到「政治迫害」。

徐正文28日在國民黨全代會提案，希望自己能比照同區參選人曾獻瑩一樣報准參選，沒想到卻引發其他人不滿，出拳毆打徐正文，造成他全身瘀青、右眼角膜受傷，讓他氣到一狀告上法院。其他黨代表則打算連署檢舉，要把徐正文送考紀會處理。

徐正文今現身北市選委會表示，前幾天在全代會受到暴力襲擊，至今傷口還在，但黨中央仍沒嚴懲這些暴力者，「黨代表毆打中央委員，是不是未來中常委也可以毆打主席呢？」他也痛批檢調尚未開始偵辦此事，且前兩天他還接到恐嚇電話，叫他不准提告，要找他出來談一談，讓他與家人都受到很大威脅。

徐正文提及，他至今尚未參選登記，但昨天收到考紀會說他參選登記，要開考紀會處理，他稱自己受到「政治迫害」，要把正藍轉成深黑。

孫文學校總校長張亞中也陪同徐正文出面，他奉勸徐正文不要被迫離開國民黨，讓他人得逞，建議他從長遠來看，留在國民黨內繼續改造，這段時間幫助其他候選人順利當選。

徐正文則回應，請大家給他深思熟慮的時間，對於是否退黨以及是否參選台北大安文山區議員，下午會給各界交代。