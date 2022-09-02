納智捷全新電動車「n⁷」自昨天開始預售，馬上吸引許多車友搶購，官網甚至一度當機無法下訂，納智捷表示，因為市場反應熱烈，預訂數量已經超過10000台，將在今天下午5點提前結束本活動。陳文茜則在臉書發文表示，這是送給一生默默行善，人在天上的嚴凱泰最好的禮物，並透露「我已馬上跟進」。

陳文茜在臉書「文茜的世界周報」發文回憶嚴凱泰，透露對方總是謙稱她為「姊姊」，週末會固定打電話和她聊天，而嚴凱泰一生的品牌之夢，電動車夢，在他生前抱撼沒有太大的成功，如今這個夢想總算實現，是送給人在天上的他最好的禮物

陳文茜同時細數嚴凱泰為善不欲人知的善舉，從齊柏林導演過世留下幾千萬債務、北市警察雙腿被撞骨折到花蓮火災父母雙亡留下孩子，嚴凱泰都默默捐款和堅持不要曝光身分。孩子們之後寫了一封信給他，但不知道他何方人士，信的開頭是：「凱泰阿姨，妳好。我們是⋯⋯」

陳文茜說，嚴凱泰低調行善到這樣的地步，完全超出自己的想像。真正屈指一算，凱泰走了三年又九個月，這樣的人太精彩，使她誤以為他已經走了很久很久，但他某些聲音、表情，似乎又飄在不遠處。

陳文茜文末追憶，三年前的九月，嚴凱泰癌症復發，在沮喪的病牀上，他想了許多事，包括國際、亞洲、台灣產業、還有自己的夢⋯⋯還有他年幼的小孩，他曾快樂，然後悲傷，他的故事無法複製。