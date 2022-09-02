民進黨政府執政以來，屢傳施政弊端與民主濫權爭議。隨立法院新會期將開議，立法院國民黨團上午與聯電前榮譽副董事長宣明智共同呼籲，朝野4黨團均應在立法院本會期，將揭弊者保護法草案列為優先法案，確保中華民國廉能法治。（周志豪攝）

民進黨政府執政以來，屢傳施政弊端與民主濫權爭議。隨立法院新會期將開議，立法院國民黨團上午與聯電前榮譽副董事長宣明智共同呼籲，朝野4黨團均應在立法院本會期，將揭弊者保護法草案列為優先法案，確保中華民國廉能法治。

國民黨立委葉毓蘭表示，新冠肺炎爆發兩年半以來，從口罩、疫苗、到快篩劑採購，都充滿許多爭議，本來希望透過立法院監督，但行政部門各種方式阻擾，讓其中可能存在的弊端沒辦法向外界揭露。

葉毓蘭說，廉政署2012年研議揭弊者保護法立法至今已10年仍無成果，本屆朝野4黨團共提出12個版本，卻又因沒有官方版無從推動立法。

葉毓蘭表示，過去沒有揭弊者保護法，至少有輿論、媒體與在野黨監督，但現在行政部門把應公開的購列限制性招標、機密，逃避監督，還關新聞台引起寒蟬效應，還想訂數位中介服務法箝制人民網路言論自由，此時立揭弊者保護法對確保中華民國廉能法治刻不容緩。

國民黨團副書記長洪孟楷表示，在這個會期，朝野4黨團都有提案立揭弊者保護法，是朝野有共識法案，現在獨缺行政院版還要等多久？沒這部法律保障揭弊者，很多機密都會被藏在黑箱裏？ 3＋11誰才是？疫苗購買價格誰隱藏？

洪孟楷舉例，若有揭弊者保護法，或可提前預警讓太魯閣號事件不要發生；民進黨政府就不能吃了秤砣不告訴國人高端採購價格？黑心快篩緊急使用授權（EUA）誰核定？有強力法令保障才能讓吹哨者為社會大眾與公益站出來。

國民黨團書記長李德維呼籲，朝野各黨團應將揭弊者保護法列本會期優先法案，保障揭弊權益，杜絕人為介入；法案中也要明定揭弊程序，避免濫訴操弄，還要轉化揭弊角色，提升政府效能。對有質疑恐形成濫訴，李說不能因噎廢食。

聯電榮譽副董事長宣明智表示，他前年就與前法務部長廖正豪合作推動立揭弊者保護法，個人還捐1000萬元獎金，提供給揭弊者，至今接獲23件弊案陳情，其中有若干件可能可成案，但最後檢舉民眾卻因沒有得到法令適當的保護而卻步。

宣明智說，弊案發生過程，認定單位多半會推說要等司法定讞，但因司法時間冗長與無罪推論原則，承辦人員也會杯葛，過程中仍舊沒辦法對弊案產生預防效果，還是要有揭弊者保護法，才能讓內部揭弊人提供司法上需要的證據。

國立交通陽明大學教授林志潔提到，金管會已要求金融業內稽內控工作加入吹哨者保護制度，對諸如交通、運輸、民航、礦業等特許行業，政府也都可以進行要求；未來揭弊者保護專法中，對揭弊者身分保密、人身保護、工作保障是3原則。