美股隔晚急挫後回穩，道指與標指更回升，市場關注2日美國公布非農數據，港股9月開局挫357點後，2日早盤曾挫逾200點。

恒指開低24點，報19,572點，一度回升33點，高見19,630點，但買盤未跟進，大市再度回落，一度挫204點，低見19,392點，之後跌幅收窄，恒指早盤跌121點或0.6％，報19,475點。

國指跌0.8％，報6,688點；科指挫1％，午收4,163點。大市半日成交港幣440.14億元。

藍籌股整體下跌。匯控降0.6％；友邦降1.6％；比亞迪下滑2％；美團走低0.2％；騰訊降0.2％；阿里巴巴跌0.9％。

大陸房產股整體受壓。龍湖跌1.4％；潤地降3.7％；中海外跌2.3％；碧桂園跌3.9％；美的置業跌3.3％；遠洋跌2.6％；富力挫7.9％；新城發展挫6.4％；雅居樂跌3％。

火電股因內蒙古取消優惠電價，今早逆市走高。華能升3.7％；華電漲4.6％；中國電力升2.6％；華潤電力揚4％；大唐發電彈高4％。