陳永德率逾30位里長挺蔣萬安，喊「凍蒜」破倒戈傳言。（蔣萬安辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨（1日）晚間與在地實力雄厚的資深藍營北市議員陳永德，邀集信義區在地里長餐敘座談，陳永德身穿「蔣萬安競選團隊執行總幹事」背心全程陪同，破除倒戈傳言，現場超過30位里長齊聚一堂，並高喊「蔣萬安凍蒜」、「市長加油」。

蔣萬安「萬安作伙行、台北百面贏」行腳行程1日來到信義區，經過整日掃街及拜會行程後，晚間更現身信義區里長聚會，里長們紛紛高喊「市長到了」、「市長好」簇擁蔣萬安入座拍大合照。

在場超過30位里長肩並肩，將沙發區座位全擠滿，讓里長們笑稱「大家都到了，信義區大團結啦！」、「票投蔣萬安、萬事都平安！」蔣萬安在陳永德陪同下，一一與里長互動交流，有里長分享與陳永德攜手經營地方、處理服務案件的經驗，勉勵蔣萬安要不分藍綠、全力為市民爭取權益。

蔣萬安也當起「人形立牌」，與里長們輪流合照，並有多位里長把握機會，當面邀請蔣萬安出席活動、共同安排行程，展現平時累積的好交情。

蔣萬安競選辦公室表示，陳永德過去一直固定提供蔣萬安市政建議；擔任蔣萬安競選團隊執行總幹事後，也頻繁陪同蔣萬安出席地方大大小小行程，包含日前赴佛光山台北道場參訪美術館，以及近期參拜松山奉天宮、出席地方社團或組織餐會、市場掃街等，陳永德都是身著蔣萬安團隊背心現身，呼籲在場市民給予蔣萬安支持鼓勵。