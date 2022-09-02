許多民眾受傷後，為避免留疤不美觀而使用除疤貼片，但衛福部食藥署提醒，市面上的除疤貼片可預防疤痕增生，但不可用於開放性或未癒合的傷口。皮膚科醫師表示，除疤貼片僅含矽膠成分，藉由軟化疤痕來淡化疤痕，但若用於開放性傷口或未癒合的傷口，可能會導致傷口惡化、進而危害健康。

食藥署於其臉書粉專表示，市面上常見的除疤貼片或矽膠貼片，具有高保濕的材料特性，可提供患處皮膚保濕、軟化疤痕及減少水分蒸發，以預防疤痕增生，但除疤貼布不可用於開放性或未癒合的傷口。

食藥署並提醒，除疤貼布屬於第一等級醫療器材，民眾選購時應確認產品包裝上是否清楚載明醫材許可證字號，且應在傷口癒合或無組織液滲出後即早使用。

汐止國泰醫院皮膚科主任俞佑表示，除疤貼片或矽膠貼片，是一種片狀的矽膠薄膜，具有高保濕特性，可提供患處皮膚保濕、軟化疤痕及減少水分蒸發，同時可提供疤痕部位壓力，避免膠原蛋白過度增生，可預防疤痕增生，以達淡化疤痕的效果。

俞佑表示，由於除疤貼片僅含矽膠、不具抗生素等殺菌功效，若用於開放性或未癒合的傷口，可能會讓傷口有惡化、感染之虞，危害健康。此外，除疤貼片無法吸附傷口組織液的作用，若傷口尚處會滲出組織液的階段，組織液會累積在傷口周遭，除了除疤貼片無法緊貼於患部的困擾外，也會讓傷口處於易感染環境，可能會進一步導致蜂窩性組織炎，可能對健康造成危害。