41歲伍姓女子2022年1月25日駕駛自小客車，自稱「跟著導航走」，一路逆向開上環東大道，撞飛22歲劉姓機車騎士，導致劉從約10樓高的高架橋下摔落，最後傷重不死，士林地院審酌伍在警方到場調查時，第一時間自首坦承犯行，非無悔意，判處1年2個月有期徒刑。

死者家屬開庭後不滿表示，劉男年紀輕輕就慘遭不幸，他們更不滿對方毫無誠意，當初伍女說保險理賠約可拿到1200萬元，她願以此做為和解，但後來就降成430萬，一度又說改成800萬，2日開庭時再降成575萬，反反覆覆讓人沒辦法接受。

檢警調查，2022年1月25日晚間10時，伍女開車載著12歲兒子及17歲姪女，從宜蘭返回台北，伍女的車最後卻逆向駛入環東大道，穿越防撞導桿開到對向車道約550公尺，最後撞上劉姓機車騎士，導致他從10層樓高的高架橋上摔落，最後掉至南京東路6段路面，傷重經送醫搶救仍宣告不治，士檢調查後依過失致死罪起訴伍女。

判決指出，伍女因賠償金無法與死者家屬達成和解，但被告沒有前科，素行良好，且案發後在警方到場調查，還未查明肇事原因時，主動向檢警坦承犯行，自首接受裁判，考量其過失程度，判處1年2個月有期徒刑。