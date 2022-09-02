許女在超商操作機台購買遊戲點數，經員警告知後才驚覺是詐騙。（警方提供）

台中市25歲許姓女子過交友APP認識男網友，對方告知要見面需先購買2萬元點數，許女1日在超商操作機台購買遊戲點數，由於神情慌張，被巡邏員警察覺有異，在告知為詐騙伎倆後，許多恍然大悟，成功保住血汗錢。

東勢警分局指出，新社分駐所副所長郭文達、警員陳浩霖昨日23時許，在新社區興社街3段超商巡邏發現，許姓女子持行動電話，神情緊張操作IBON機台購買遊戲點數，於是上前關心。

許女供稱，日前透過交友APP認識男網友並加LINE，男網友稱其為「帥哥經紀人」，須先購買2萬元遊戲點數才能和帥哥見面，再將遊戲點數「序號」及「密碼」以手機拍照傳給男網友，如不遵從其指示就傳恐嚇訊息。

警方告知許女，詐騙集團多利用人性弱點，使被害人心生畏懼而上當，且網友約會要求以遊戲點數支付見面費用為近期詐騙手法；許女驚覺可能遭騙，非常感謝警方熱心保住辛苦錢。

東勢警分局表示，近年來網路交友盛行，但網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾勿輕易提供個人資料，對方若要求購買遊戲點數等詐騙手法，就須多加留意，切勿聽從歹徒要求匯款、也不要任意給他人自己的基本資料等，且詐騙集團常潛伏各種交友軟體，利用正妹、帥哥假照片誘人上鉤，再用各種理由威脅利誘購買網路遊戲點數，請勿遲疑，趕緊撥打「165反詐騙諮詢專線」或110詢問，冷靜應對才能避免被詐騙集團得逞。