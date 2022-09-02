Fed持續鷹派作風、加上美中晶片風雲再起，全球經濟不確定因素加劇，台股今呈現震盪走勢，盤中在賣壓加重下，熱錢壓力匯出加大，午盤後跌幅擴大到逾百點之多，未能守住14700整數大關，終場台股收跌128.82點、報在14673.04點、成交量為2311.11億元；本周指數跌605點、周線收續收黑。

大型權值股今在賣壓調節下，股價表現弱勢居多，台積電(2330)開低走低，終場收跌1.12%，收在今日最低485元；聯電(2303)整場多震盪於平盤附近，逆勢抗跌；聯發科(2454)開低走低，重挫4.3%、股價最低到621元；股王大立光(3008)則是逆勢走揚逾1%；鴻海(2317)今有納智捷電動車預購成績加持，與賣壓相抗衡，股價在平盤上力守小漲；面板股友達(2409)、群創(3481)今則漲勢休息，今均收跌約0.4%。

鴻海、裕隆(2201)攜手打造的電動車Model C，上市首日就被搶爆，除鴻海股價逆勢有撐外，裕隆(2201)午盤後也由黑翻紅、上揚近1.5%，此外，也帶動其餘車電股走揚，IKKA-KY(2250)大漲約5.5%，為升(2231)、吉茂(1587)、艾姆勒(2241)、江申(1525)等也均上揚約1.5%~2%。

美國要求輝達、超微停止向大陸出口用於人工智慧運算的高階晶片，此舉將加大大陸對於自家半導體製化的力度，台系矽智財IP等相關個股可望受惠，晶心科(6533)、M31(6643)一度攻上漲停，世芯-KY(3661)大漲逾8%，創意(3443)、智原(3035)漲幅也逾4%。

國際運價持續走跌，貨櫃三雄重挫，長榮(2603)、陽明(2609)開低走低，重挫約7.5%，萬海(2615)也大跌6.8%，航運股華航(2610)、長榮航(2618)跌幅也分別逾2.5%、3%。

分析師表示，目前趨勢依然偏空上檔套牢賣壓沉重，外資持續賣超台股，加上市場持續消化美國晶片禁令以及大陸封控利空。資金面來看，新台幣重回貶勢，資金動能持續減弱，內資控盤格局未改變，OTC對比大盤仍相對強勁。

技術面來看，短線大盤反覆折騰機率高，積極操作可以在中小型類股中找尋具題材且有基本面支持的公司做短打，穩健操作則等大盤出現明確方向再行布局，持股部分則嚴守停利停損。