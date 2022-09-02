民進黨基隆市長參選人蔡適應1日在臉書表示，未來若當選市長，中正區需要有議員來協助地方發展，市議員張顥瀚就是他最佳的幫手。蔡適應也提及，今年還多提名一位專業的營養師許睿慈，他喊話「基隆市長請支持蔡適應，中正區議員張顥瀚、許睿慈，兩位都要讓他們進市議會，來推動中正區市政發展」。

蔡適應昨在臉書指出，基隆這幾月的旱象導致中正區和信義區，出現水壓不足和缺水的狀況，他和張顥瀚議員，最近協調國軍的消防水車、台積電的水車送水，還有協調經濟部在八斗子建立海淡廠，都是為了紓解水情的壓力。好險在第三場問政說明會時，開始陸續在集水區下雨了，期盼用水早日恢復。

蔡適應表示，中正區過去的停車位、停車場十分不足，他和蔡顥瀚協助基隆市長林右昌，撥用閒置的國有土地，在和平島地區、八斗子地區、信義高地（中正區及信義區）陸續建置許多停車場，紓解假日和暑假帶來的車潮，也讓中正區的大基隆歷史場景，可以躍上國際舞台。蔡適應提及，有西班牙人建立的聖薩爾瓦多城、諸聖教堂，也有清法戰爭園區，還有日本人留下的要塞司令部及官邸、旭丘指揮所，這些都是中正區的歷史瑰寶，「所以適應的大基隆歷史場景2.0，就是要在這些基礎上，讓我們了解過去的歷史，進而用歷史文化來成為觀光的能量」。

蔡適應說未來若當選市長，中正區需要有議員來協助地方發展，張顥瀚就是他最佳的幫手，而且今年還多提名一位專業的營養師許睿慈。蔡適應最後也喊話，「11月26、基隆市長請支持蔡適應，中正區議員張顥瀚、許睿慈，兩位都要讓他們進市議會，來推動中正區市政發展」。