身為史上最晚一個發警報的颱風，軒嵐諾似乎聽到北台灣缺水的呼聲，中心還沒接近，外圍環流已帶來明顯降雨，北部石門水庫、翡翠水庫水位逐漸上升，石門蓄水率達76.8%、翡翠則來到58.8%，對水情大有助益。

蓄水率不到40%的基隆新山水庫，也被視為能靠這一波降雨舒緩旱象；目前軒嵐諾主要雨帶仍在海上，預估未來兩天移入集水區，將帶來充沛降雨，「一次灌到飽」。

根據水利署官網，石門水庫今累計降雨量51.4毫米，水位上升至239公尺；翡翠水庫下得更多，累積雨量89毫米，水位也來到153公尺。