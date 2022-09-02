培育都市更新青年人才，並建立都市計畫、建築與景觀設計、估價及不動產開發等跨領域產學合作平台，新北市城鄉局今與致理科技大學、台北大學、輔仁大學、淡江大學、宏國德霖科技大學5所大專院校及6大公學協會代表，簽署共同參與都市更新人才培育暨跨領域合作，新北市長侯友宜出席表示，產官學攜手合作，讓新北市的都更能比現在做的更多、更好。

侯友宜說，新北市積極推動都更三箭，他擔任市長近4年來核准了600件，是過去20年總和的4倍，為使都更能夠更擴大、更快速，特別結合了新北市5所大專院校以及6大公會協會，與市府一起並肩作戰，希望提升都更效率，讓都更人才能夠一棒棒的接上來。

侯友宜表示，都更人才除專業還要有熱忱，以及高EQ溝通協調能力，非簡單工作，因此人才要及早開始培育，從學校基礎開始做起。

城鄉局長黃國峰說，更新是城市發展必然趨勢，尤其板橋、三重、新莊、新店及中永和等發展較早也較密集的行政區，對於更新的需求更是與日俱增，近年不管是在產業界或是公部門，空間規畫及更新人才嚴重不足。

都更是一個專業跨度極大的業務，受邀合作的大專院校及公學協會在空間規畫、建築與景垷設計、不動產與估價等面向各有其專業，市府希望透過這樣的合作平台，推動跨領域的合作，使都更知識能向下紮根，深化正確觀念，達到全齡化都更目標。