颱風軒嵐諾外圍環流逐漸影響台灣，隨新竹市風雨漸增，讓曾任新竹市副市長的民進黨新竹市長候選人沈慧虹，從昨(1日)晚開始就對颱風動態無比牽掛，在忙碌的拜訪行程中一有空擋就抓著身邊同事問「颱風狀態如何？會影響到新竹市嗎？」原來是沈慧虹在過去擔任公職期間，每逢颱風都是「渾身神經緊繃的時刻」，後來擔任副市長，更是全天守候在災害應變中心，嚴防災害對市民的影響。

雖然颱風不會直撲台灣，但外圍環流的風雨仍不容小覷。沈慧虹提醒非必要減少出門，在外活動一定要留意自身安全，通勤族留意視線、慢慢行駛，平安最重要。

具有交通專長的沈慧虹說，早上出門經過幾個國中小校區，看見送孩子上課的家長，擔心風雨造成不便以外，也慶幸過去在市府任職期間，成功推動在學區施做減速工法，新竹市各級校園附近路段，都有鮮豔顏色可提醒駕駛減速慢行的道路鋪面，這種塗料的防滑係數比傳統塗料高出一倍，具有雨天防滑、高耐磨等優點，大幅降低「天雨路滑」會造成的潛在危險。

沈慧虹笑說，聽到颱風消息整個人都會神經緊繃，好像已經變成一種身體記憶了，「所以總是忍不住想多囉唆一點」。在風雨中水、電、通訊的供應穩定也都很重要，實在要謝謝所有在颱風期間堅守崗位、守護城市的每一位夥伴！願新竹市一切平安。