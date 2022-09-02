星巴克（Starbucks）今天任命百事可樂（PepsiCo）前商務長和擔任過其他消費品牌高階主管的納拉辛漢（Laxman Narasimhan）為其下一任執行長。
法新社報導，星巴克在新聞稿中表示，目前在嬰兒配方奶粉大廠利潔時（Reckitt）擔任執行長的納拉辛漢，10月1日將從倫敦前往西雅圖加入星巴克。
星巴克執行長強生（Kevin Johnson）4月退休後，曾兩次擔任執行長合計約20年的舒茲（Howard Schultz），回鍋暫時接掌執行長職務，納拉辛漢將與舒茲共同工作一段時間，預定2023年4月1日正式上任。
星巴克員工在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間經歷一段艱難時期後，員工發起籌組工會運動。值此關鍵時刻，星巴克任命新的執行長。
在此之前，舒茲進行「傾聽之旅」聽取員工的心聲，星巴克在員工工資和店面上提高投資，作為因應之道。
舒茲表示，納拉辛漢的「獨特定位有利於形塑這份工作，並以他強調的合作夥伴為中心的處理方式，帶領公司往前走」。舒茲稱納拉辛漢是「帶領星巴克進入新篇章的不二人選」。
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