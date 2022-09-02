年底的九合一選舉，各參選人近日已陸續進行登記，昨（1）日一位姓名長達16個字的正妹突然宣布參選嘉義市議員，原來她是PTT知名鄉民「小商人」力挺的候選人，正式登記後小商人也在臉書貼出她的政見為她加油打氣，並說「選Molly就是選我，感謝各位！」

小商人昨日晚間在臉書表示，他邀請一位正妹實況主「Molly 翎熹」，以長達16個字的姓名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」加入此次選舉，並直接秀出繳款收據，證實其已完成登記，將在年底挑戰嘉義市東區議員選戰。

小商人透露，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選有4大政見，分別為「廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化」、「舉辦國際喝茶吃魚文化節」、「嘉義市性專區設立」及「滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包」。

除了小商人貼文大力宣傳外，「Molly 翎熹」今日也在臉書說「昨天起我多了斜槓嘉義市東區議員侯選人了，還請各位多多支持！」吸引許多網友留言喊「現在遷戶口來的及嗎」、「一定投妳」、「凍蒜，拜託競選看板多掛一點！」