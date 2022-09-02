開學季即將到來，許多境外生都趕在暑假的尾聲返台。有報導指出，昨桃園國際機場疑似因防疫車隊不足，一度把篩檢櫃檯關閉，導致旅客大排長龍。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今表示，已在積極解決問題，會在尖峰時段加開免費巴士，讓中南部的旅客到目的地後請家人接送，也請公路總局增加防疫計程車的數量。

王必勝表示，昨天尖峰時段來了20幾班飛機，比較擁擠，看起來是防疫車隊不夠，早上副指揮官、交通部、桃機都在積極解決，包括尖峰時段加開免費巴士，尤其對於中南部的旅客，可以到目的地後請家人接送，也請公路總局增加防疫計程車的數量。

由於自駕已經開放，王必勝也呼籲旅客，如果可以也請親友來接，減少等車時間。下午時段移工、境外生較多，指揮中心已請勞動部、教育部另外進行交通安排，看看能不能分流，正在處理中，另也希望機場公司進行流程的優化，避免妨礙唾液篩檢，導致旅客滯留在機場，這些措施都是為了繼續開放更多國人入境。他也強調，在必要的防疫措施、合理的等待時間中，會把事情做的更精進。