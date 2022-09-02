醒吾科大表藝系大三學生黃米溱，在華流之星第三屆演員徵選中脫穎而出，成為怡佳旗下藝人，並獲得華劇《門當互懟愛上你》演出機會，演活了一緊張就會流鼻血的社區總幹事劉必雪。她很感謝校方完整的培訓課程奠定表演基礎，在每次的試鏡不斷磨練精進，才能在這次徵選中脫穎而出。

《門當互懟愛上你》第一集瘋迷全校的「小花事件」，就選在醒吾科大操場拍攝取景，描述男女主角在學校接力賽時，女主角不小心拉下男主角運動褲的尷尬場面，近40位醒吾科大表藝系學生在黃智涵與王鏡冠老師帶領下，開心參與演出。

社區總幹事劉必雪(黃米溱飾)邀請大家收看他的演技。(黃米溱提供)

醒吾科大參演啦啦隊同學們，鏡頭下個個表情豐富、誇大的肢體動作炒熱拍片氣氛，雖然只在接力賽過程中露臉，劇組工作人員及演員們為求拍攝畫面完美，在34度的高溫下拍攝一整天，大家還是非常敬業、活力滿滿的完成拍攝。

醒吾科大表藝系方靜琦老師(圖右)勉勵同學要鞋學習黃米溱(圖左)一樣優秀的學長姊們，可以分享許多難能可貴經驗。(醒吾科大提供)

醒吾科大表藝系黃米溱曾在中國河北廊坊的舞蹈教室教小朋友跳舞。(黃米溱提供)

黃米溱在《門當互懟愛上你》劇中飾演社區總幹事劉必雪，在9月5日第6集就會亮相。她很感謝能有機會參加這次的演出，在面對如此陣容堅強的卡司，可以跟許多前輩們合作，非常開心但也很緊張，剛好劇中劉必雪是屬於容易緊張的角色，蠻貼近她現在的心情。

黃米溱表示，總幹事劉必雪角色對她是一個演技的考驗與磨練，因為劉必雪一緊張就會流鼻血，但面部表情又必須內斂，收放之間都要拿捏精準。所以在劇中會看到她不斷流鼻血的鏡頭相當有趣，是一部非常適合全家在用餐放鬆時看的家庭輕喜劇。

醒吾科大表藝系師資完備、人才濟濟，學生經完整教育訓練都有特殊專長。黃米溱非常擅長舞蹈，參加過許多國際舞蹈公開賽得獎無數，冠軍獎盃不下十座，目前是桃園市運動舞蹈代表選手，本身也是舞蹈老師，因為喜歡小朋友所以主要教的對象是幼稚園到高中的學生。

黃米溱也成為醒吾科大「吾限熊報會客室」第一位接受社長黃宇慶專訪的神祕嘉賓，她非常感謝怡佳經紀娛樂黃毓棠Sanny姐、經紀人小孟，以及劇中導演和前輩們的照顧與指導，讓她可以學到很多寶貴的經驗。她鼓勵學弟妹們，要不斷參加各種徵選及試鏡，只要發揮自己最擅長的技能、展現自信與個人魅力，然後一定要讓評審記得你。

黃米溱以親身經歷為例，不要怕沒被選上，這次不行並不代表你不行，而是可能現階段或主題不是評審要的，不要怕失敗也千萬不要放棄，因為她也是歷經多次失敗一直不放棄，才入選了華流之星。

黃米溱的導師表藝系方靜琦老師表示，醒吾科大是時尚藝術產業界喜歡合作的對象，還有很多像黃米溱一樣優秀的學長姊們，可以分享許多難能可貴經驗，歡迎對表演藝術有興趣的同學加入醒吾科大流行藝術學院。

醒吾三立影視學院成立三年，已培訓出許多優秀幕前及幕後影視專業人才，學生透過選修依個人興趣，可報名參加幕前班或幕後班課程，提早進入業界學習。表現優異學生有機會進入菁英特訓班，並獲得戲劇演出機會或參與幕後節目製作，畢業後就能在自己喜歡的舞台上發光發熱。